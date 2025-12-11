СМИ: в США обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с Россией

Президент США Дональд Трамп в июне перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. Лидер США также заявил, что не против присоединения Китая к Группе Семи. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не хочет возвращения РФ в объединение.
«На этой неделе в Вашингтоне обсуждается, казалось бы, необычная идея: США могли бы создать новую группу стран Core 5 (“Ключевая пятерка” — ред.), в которую вошли бы Китай и Россия, что… создало бы резкий контраст с существующей G7», — говорится в материале Politico.
Источник газеты, работавший в Белом доме при первой администрации Трампа, рассказал газете, что идея создания C5 с участием США, России, КНР, Индии, Японии не является шокирующей. По его словам, тогда не обсуждалась возможность создания С5 или С7, однако уже ходили разговоры о том, что G-объединения (G7, G20 — ред.) и Совет Безопасности ООН не учитывают появления новых игроков на международной арене.
По данным портала Defense One, создание объединения C5, не ограниченного требованиями «Большой семерки», было одним из пунктов неопубликованной версии стратегии нацбезопасности США. Планировалось, что в рамках C5 будут проводиться регулярные саммиты на определенные темы. Первым пунктом повестки дня C5 должно было стать обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, а именно нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не угрозой, а участником диалога о стабильности.