Лавров назвал цель переговоров с США по Украине

Ранее Лавров заявил, что Москва приветствует искренние стремления президента США Дональда Трампа решить украинский конфликт, но одного стремления для этого недостаточно. Он подчеркнул, что Россия настаивает на достижении договоренностей об устойчивом и долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран.