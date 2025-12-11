Лавров: Европа не упоминает о первопричинах кризиса на Украине

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Никто в Европе не упоминает о первопричинах украинского конфликта и необходимости их устранения, там хотят лишь передышки с целью выиграть время для перевооружения Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.