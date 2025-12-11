Об этом в ходе посольского круглого стола заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Людские потери Вооружённых сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за 1 млн человек и продолжают расти», — сказал он.
В статье немецкой газеты Bild говорится, что освобождение российскими войсками Красноармейска стало очередным болезненным поражением для Украины и свидетельствует о неспособности ВСУ остановить продвижение России.
