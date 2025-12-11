В Челябинске изменятся правила назначения мэра

В Челябинске изменится порядок назначения мэра. Корректировки в муниципальном уставе уже согласовала комиссия городской думы по местному самоуправлению.
Главу Челябинска в будущем собираются выбирать из кандидатов, которых представил губернатор.
Последние десять лет желающим возглавить город полагалось подать документы на конкурс. Специально созванная комиссия отбирала заявки, а потом за кандидатов голосовали депутаты гордумы.
В устав Челябинска вносят также изменения, связанные с вице-мэрами. Заместители главы города получат право издавать собственные правовые акты (не любые, разумеется, а в пределах полномочий).