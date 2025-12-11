Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС

«После того, как Соединенные Штаты распространили свой план (мирного урегулирования по Украине — ред.) из 28 пунктов, он утек в прессу… Там (в плане — ред.) было записано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология, и деятельность должны быть запрещены. После контактов с европейцами, количество пунктов сократилось, и тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез», — заявил он в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.