Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видео

Начальник Департамента по привлечению инвестиций из РФ и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов рассказал, что в республике уже работают четыре узбекско-российских технопарка: в Бухаре, Навои, Чирчике и Джизаке. До конца года в Чирчике планируют запустить еще 8 проектов почти на $75 млн, что позволит создать около 1 000 новых рабочих мест.