В Волгоград прибыл Генпрокурор РФ Александр Гуцан

Ожидается, что в Волгограде Александр Гуцан впервые в должности Генпрокурора РФ проведет прием граждан и встретится с предпринимателями.
На должность генерального прокурора РФ Александр Гуцан назначен 24 сентября 2025 года. До этого он занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Александр Гуцан на посту Генпрокурора РФ сменил Игоря Краснова, который был назначен главой Верховного суда.