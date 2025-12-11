Ричмонд
В Волгоград прибыл Генпрокурор РФ Александр Гуцан

Борт с генеральным прокурором РФ приземлился в аэропорту «Сталинград» 11 декабря. У трапа Александра Гуцана встретили губернатор Андрей Бочаров и прокурор региона Денис Костенко.

Источник: Генпрокуратура России

Ожидается, что в Волгограде Александр Гуцан впервые в должности Генпрокурора РФ проведет прием граждан и встретится с предпринимателями.

На должность генерального прокурора РФ Александр Гуцан назначен 24 сентября 2025 года. До этого он занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Александр Гуцан на посту Генпрокурора РФ сменил Игоря Краснова, который был назначен главой Верховного суда.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше