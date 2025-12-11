Оппозиция предлагает ввести уголовное наказание за «подрыв национальной экономики»: На 25 лет может сесть практически все руководство Молдовы

Влад Филат заявляет, что Молдова переживает один из самых тяжёлых кризисов за последние годы из-за непрозрачного управления энергетикой. Лидер партии Влад Филат утверждает, что решения Комиссии по ЧС и контракт с «Газпромом» 2021 года «без мандата и по спотовой формуле» привели к инфляции, росту тарифов и массовому обнищанию населения.
— Более 1,1 млрд евро были потрачены на газовые закупки, при этом аудит выявил отсутствие документов на сотни миллионов. Финансовая нагрузка была переложена на граждан, — заявил Филат.
Партия Филата предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью — «подрыв национальной экономики», предусматривающую до 25 лет тюрьмы, конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать госдолжности.
— Экономическая безопасность — часть национальной безопасности. Без ответственности государство снова окажется в ловушке непрозрачных решений и кризисов, — подчеркнул Филат.
Партия направила обращения Майе Санду, Игорю Гросу, Александру Мунтяну и генеральному прокурору Александру Македону.
