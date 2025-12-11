Названы главные конкуренты Зеленского на выборах президента

Эксперт отметил, что явных признаков старта предвыборной кампании со стороны возможных кандидатов пока не наблюдается. При этом он обратил внимание на то, что озвученный Зеленским срок в 60−90 дней до голосования крайне мал для полноценной борьбы. В условиях столь сжатой избирательной гонки, как правило, преимущество остается за действующим президентом.