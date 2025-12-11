Ричмонд
Названы главные конкуренты Зеленского на выборах президента

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и нынешний глава страны Владимир Зеленский входят в список потенциальных кандидатов на пост президента Украины в случае проведения выборов в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что Зеленский, вероятно, пойдет на выборы, но отметил историческую тенденцию на Украине: президенты здесь редко удерживаются дольше одного срока. Журавлев напомнил, что исключением стал Леонид Кучма, но второй срок для него стал крайне сложным.

К числу потенциальных кандидатов на пост президента Украины политолог отнес премьер-министра Юлию Свириденко, экс-главкома Валерия Залужного и руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова, внесенного в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны.

Дмитрий Журавлев
политолог (цитата по «Ленте.ру»)

Эксперт отметил, что явных признаков старта предвыборной кампании со стороны возможных кандидатов пока не наблюдается. При этом он обратил внимание на то, что озвученный Зеленским срок в 60−90 дней до голосования крайне мал для полноценной борьбы. В условиях столь сжатой избирательной гонки, как правило, преимущество остается за действующим президентом.

Ранее с призывом провести президентские выборы на Украине выступил Дональд Трамп. В ответ на предложение лидера США президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности их организации за 60−90 дней, но при условии обеспечения безопасности.

