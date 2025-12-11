Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Беларуси заявил, что западные элиты приучают население к неизбежности войны

Минобороны Беларуси: элиты Запада приучают население к неизбежности войны.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него заявил, что элиты Запада приучают население к неизбежности войны. Подробности пишет БелТА.

Глава Минобороны отметил, что на фоне нарастающего системного кризиса и в экономике, и в политике правящие в Европе силы для удержания власти идут на прямой обман собственных граждан, нагнетая ситуацию на внешнем контуре. Он добавил, что в том числе ситуация нагнетается и при помощи диверсий и провокаций.

— Запугивая население мнимой «угрозой с востока» и разжигая русофобию, население приучается к мысли о том, что новая большая европейская война неизбежна. Не замечая исторических параллелей, Евросоюз вновь закладывает курс на тотальную милитаризацию, отказываясь от высоких социальных стандартов жизни собственных граждан, — заявил Виктор Хренин.

Министр обороны, говоря про европейское общество, заметил, что насаждение десятилетиями идеологии либерального глобализма фактически привело современную европейскую цивилизацию к нравственной бездуховности и деградации, уточнив:

— А это очень важно для нацизма, который опирается на падение нравов, низкий уровень культуры, образованности и стереотипность мышления масс.

Ранее Генштаб высказался об обстановке вокруг Беларуси: «Более сложная, чем в июне 1941-го».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные политики готовятся к войне, и привел факты.

Кроме того, Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью: «Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше