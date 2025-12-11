Глава Минобороны Беларуси заявил, что западные элиты приучают население к неизбежности войны

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него заявил, что элиты Запада приучают население к неизбежности войны. Подробности пишет БелТА.
Глава Минобороны отметил, что на фоне нарастающего системного кризиса и в экономике, и в политике правящие в Европе силы для удержания власти идут на прямой обман собственных граждан, нагнетая ситуацию на внешнем контуре. Он добавил, что в том числе ситуация нагнетается и при помощи диверсий и провокаций.
— Запугивая население мнимой «угрозой с востока» и разжигая русофобию, население приучается к мысли о том, что новая большая европейская война неизбежна. Не замечая исторических параллелей, Евросоюз вновь закладывает курс на тотальную милитаризацию, отказываясь от высоких социальных стандартов жизни собственных граждан, — заявил Виктор Хренин.
Министр обороны, говоря про европейское общество, заметил, что насаждение десятилетиями идеологии либерального глобализма фактически привело современную европейскую цивилизацию к нравственной бездуховности и деградации, уточнив:
— А это очень важно для нацизма, который опирается на падение нравов, низкий уровень культуры, образованности и стереотипность мышления масс.
Ранее Генштаб высказался об обстановке вокруг Беларуси: «Более сложная, чем в июне 1941-го».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные политики готовятся к войне, и привел факты.
Кроме того, Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью: «Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет».