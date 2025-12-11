Глава Минобороны Беларуси заявил, что западные элиты приучают население к неизбежности войны

Глава Минобороны отметил, что на фоне нарастающего системного кризиса и в экономике, и в политике правящие в Европе силы для удержания власти идут на прямой обман собственных граждан, нагнетая ситуацию на внешнем контуре. Он добавил, что в том числе ситуация нагнетается и при помощи диверсий и провокаций.