Санду отправится в Республику Кипр обсуждать европейский курс Молдовы

Республика Кипр в первой половине будущего года получит по ротации председательство в Совете Европейского союза.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посетит с официальным визитом Республику Кипр, сообщили в пресс-службе.

Визит состоится в пятницу, 12 декабря. Отмечается, что Кипр в первой половине 2026 года возьмет на себя ротационное председательство в Совете Европейского союза.

Санду примет президент Республики Кипра Никос Христодулидис, она также и встретится с председателем Палаты представителей Аннитой Деметриу.

Обсуждения будут посвящены европейскому курсу Республики Молдова и следующим шагам в процессе вступления в ЕС.

Также будут обсуждаться возможности расширения двустороннего сотрудничества.

