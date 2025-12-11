Санду отправится в Республику Кипр обсуждать европейский курс Молдовы

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посетит с официальным визитом Республику Кипр, сообщили в пресс-службе.
Визит состоится в пятницу, 12 декабря. Отмечается, что Кипр в первой половине 2026 года возьмет на себя ротационное председательство в Совете Европейского союза.
Санду примет президент Республики Кипра Никос Христодулидис, она также и встретится с председателем Палаты представителей Аннитой Деметриу.
Обсуждения будут посвящены европейскому курсу Республики Молдова и следующим шагам в процессе вступления в ЕС.
Также будут обсуждаться возможности расширения двустороннего сотрудничества.
