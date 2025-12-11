Путин и Эрдоган запланировали личную встречу в Ашхабаде

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запланировали встречу на полях форума в Ашхабаде 12 декабря, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да, планируется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин
