СК России: связи с Западом в расследовании уголовных дел прерваны

«С Европой пока наладить контакт не удается и многие наши прежние связи с Францией, Италией, Германией сейчас они прерваны. Ну слава Богу, хоть в Интерполе восстановили», — сказал Александр Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что до начала украинского конфликта, у СК было не менее 30 соглашений с западными странами. Сейчас сотрудничество идет в других регионах, в частности, Марокко и Китае.
В последнее время наблюдается некоторое улучшении контактов по линии Интерпола, но многие просьбы российской стороны все равно не исполняются.
Бастрыкин рассказал, что его приглашают на международные конференции по линии Интерпола, если они проходят не в Европе.
«Но меня приглашают тогда, когда это не в Европе, если бы это было в Париже, не пригласили бы», — сказал глава СК РФ.