Politico узнала об обсуждении в ЕС альтернативного плана помощи Киеву

По данным издания, план включает в себя предоставление финансовой помощи за счет выделения средств из собственных бюджетов стран. Германия, скандинавские страны и страны Балтики, как утверждается, станут наиболее вероятными участниками сделки.
«Такой вариант не входит в число предложений [Европейской] комиссии, но дипломаты в частном порядке обсуждают его», — говорится в материале.
При этом участники переговоров осознают, что такой план чреват «серьезным расколом» в ЕС, поскольку отдельные страны возьмут на себя обязательства помощи Киеву в ущерб принципу солидарности в объединении, дополняет «Газета.Ru».
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 декабря после встречи европейских лидеров и переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что необходимо как можно быстрее принять решение об изъятии замороженных российских активов.
В тот же день глава Euroclear Валери Урбен сообщила, что Бельгия не сможет передать замороженные российские активы ЕС для финансирования Киева. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, предложенная ЕК схема «репарационного кредита» Украине «сомнительна с точки зрения права», так как затрагивает «абсолютно неизведанную территорию» и ставит под угрозу финансовую стабильность.