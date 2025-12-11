Politico узнала об обсуждении в ЕС альтернативного плана помощи Киеву

В тот же день глава Euroclear Валери Урбен сообщила, что Бельгия не сможет передать замороженные российские активы ЕС для финансирования Киева. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, предложенная ЕК схема «репарационного кредита» Украине «сомнительна с точки зрения права», так как затрагивает «абсолютно неизведанную территорию» и ставит под угрозу финансовую стабильность.