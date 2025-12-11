Ричмонд
Песков предостерег россиян от поездок в Польшу

Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Польша — не самое подходящее место для поездок россиян, учитывая оголтелость по отношению к РФ, которая царит в Варшаве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принимая во внимание, наверное, оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям», — сказал Песков журналистам, комментируя задержание российского ученого Александра Бутягина.

Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.

Согласно информации на сайте Эрмитажа, Александр Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря археологической комиссии Эрмитажа.

Бутягин — автор множества научных публикаций, часть которых посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.

