Песков предостерег россиян от поездок в Польшу

«Принимая во внимание, наверное, оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям», — сказал Песков журналистам, комментируя задержание российского ученого Александра Бутягина.