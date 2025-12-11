Ричмонд
Политолог раскрыл цель плана США по созданию альтернативы G7

Инициатива США по созданию «Ключевой пятерки» (Core 5, C5) может быть стратегическим маневром. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, целью Вашингтона является усиление влияния на Россию и Китай в обход институтов «Большой семерки». Эксперт считает, что такая инициатива продиктована нежеланием Белого дома допустить формирование многополярного мирового порядка без доминирующей роли Запада.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог уверен, что C5 — это не союз для взаимопомощи, а механизм для установления правил будущего мирового устройства под руководством США. По его словам, в него войдут реально влиятельные игроки.

То есть в составе будут те, кто влияет на принятие политических решений, а не те, кто входит в такие организации для галочки. Цель — оседлать формирование многополярного мира, но только под контролем США.

Константин Блохин
политолог, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН (цитата по с NEWS.ru)

По словам эксперта, цель плана — не допустить главенствующей роли России и Китая в формировании мирового порядка без Запада. В качестве примера он приводит БРИКС, как растущее влиятельное международное объединение. Предложение США по созданию C5 — это продуманный хитрый план, считает Блохин.

США осознают неизбежность перехода от однополярной модели мира к многополярной. Именно этим политолог объясняет стремление Вашингтона интегрироваться в этот процесс и сохранить в нем определяющую роль.

Ранее стало известно, что США рассматривают идею создания альтернативного альянса без европейских стран. В него могут войти Россия, США, Япония, Индия и Китай.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
