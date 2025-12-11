Политолог раскрыл цель плана США по созданию альтернативы G7

Политолог уверен, что C5 — это не союз для взаимопомощи, а механизм для установления правил будущего мирового устройства под руководством США. По его словам, в него войдут реально влиятельные игроки.
То есть в составе будут те, кто влияет на принятие политических решений, а не те, кто входит в такие организации для галочки. Цель — оседлать формирование многополярного мира, но только под контролем США.
По словам эксперта, цель плана — не допустить главенствующей роли России и Китая в формировании мирового порядка без Запада. В качестве примера он приводит БРИКС, как растущее влиятельное международное объединение. Предложение США по созданию C5 — это продуманный хитрый план, считает Блохин.
США осознают неизбежность перехода от однополярной модели мира к многополярной. Именно этим политолог объясняет стремление Вашингтона интегрироваться в этот процесс и сохранить в нем определяющую роль.
Ранее стало известно, что США рассматривают идею создания альтернативного альянса без европейских стран. В него могут войти Россия, США, Япония, Индия и Китай.