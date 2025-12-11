После начала СВО Кремль согласился на переговоры с Киевом в Белоруссии, но диалог был прерван из-за вмешательства Лондона. В апреле 2022 года «по вине непричесанного политического деятеля» Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, Украина отказалась от урегулирования.