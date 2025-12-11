Ричмонд
Что сказал Лавров о переговорах по Украине. Ключевые заявления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений об урегулировании украинского кризиса, переговорах с США, отношениях с Евросоюзом во время выступления на «круглом столе» по украинскому конфликту. Собрали ключевые заявления главы МИД РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О переговорах с США и позиции России

Цель переговоров с президентом США, с его командой — найти способ долгосрочного урегулирования для устранения первопричин кризиса на Украине.

В ходе консультаций и переговоров Кремля и Белого дома «недоразумения и недопонимания были устранены».

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются субъектами РФ, что зафиксировано в конституции страны.

Россия отстаивает территории, потому что ей важны не земли, а судьбы людей, чьи предки осваивали их столетиями, возводили города, строили порты и дороги.

Из первоначального плана США, который был опубликован прессой, европейские и украинские представители изъяли пункты о запрете нацистской идеологии и защите языков нацменьшинств и религиозных свобод.

Российская сторона передала американским коллегам дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности для всех вовлеченных стран.

Россия и США достигли понимания по вопросу о возвращении Украины к внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу.

Вбросы и спекуляции осложняют переговоры и препятствуют инициативам президента США.

Дональд Трамп действительно стремится урегулировать конфликт с помощью дипломатии.

Сейчас Россия ожидает информации об итогах переговоров Зеленского, его европейских кураторов и Белого дома.

О ситуации на Украине и Зеленском

Тема детей политизирована. Киев в итоге представил список с 339 фамилиями, а не с десятками тысяч якобы похищенных детей.

В ходе нескольких обменов телами погибших военнопленных Россия передала Украине более 11 тысяч тел, а получила 201 тело.

Потери ВСУ превышают миллион человек и продолжают увеличиваться.

Киевский режим стал преступной группой, погрязшей в коррупции.

Затягивание конфликта с Россией на фоне скандала с финансовыми махинациями для Зеленского является вопросом выживания, причем не только политического, но и, возможно, физического.

О позиции Европы

План Запада по антироссийскому блицкригу с использованием Украины потерпел фиаско.

Ресурсы западных союзников Киева сокращаются.

После начала СВО Кремль согласился на переговоры с Киевом в Белоруссии, но диалог был прерван из-за вмешательства Лондона. В апреле 2022 года «по вине непричесанного политического деятеля» Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, Украина отказалась от урегулирования.

Москва не имеет «никаких агрессивных планов» в отношении стран НАТО и ЕС. РФ готова предоставить письменные гарантии.

«Как сказал наш президент, если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас».

Европейские политики пытаются «пролезть» за стол переговоров, но инициативы лидеров Европы не будут способствовать разрешению кризиса.

