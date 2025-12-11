О переговорах с США и позиции России
Цель переговоров с президентом США, с его командой — найти способ долгосрочного урегулирования для устранения первопричин кризиса на Украине.
В ходе консультаций и переговоров Кремля и Белого дома «недоразумения и недопонимания были устранены».
Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются субъектами РФ, что зафиксировано в конституции страны.
Россия отстаивает территории, потому что ей важны не земли, а судьбы людей, чьи предки осваивали их столетиями, возводили города, строили порты и дороги.
Из первоначального плана США, который был опубликован прессой, европейские и украинские представители изъяли пункты о запрете нацистской идеологии и защите языков нацменьшинств и религиозных свобод.
Российская сторона передала американским коллегам дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности для всех вовлеченных стран.
Россия и США достигли понимания по вопросу о возвращении Украины к внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу.
Вбросы и спекуляции осложняют переговоры и препятствуют инициативам президента США.
Дональд Трамп действительно стремится урегулировать конфликт с помощью дипломатии.
Сейчас Россия ожидает информации об итогах переговоров Зеленского, его европейских кураторов и Белого дома.
О ситуации на Украине и Зеленском
Тема детей политизирована. Киев в итоге представил список с 339 фамилиями, а не с десятками тысяч якобы похищенных детей.
В ходе нескольких обменов телами погибших военнопленных Россия передала Украине более 11 тысяч тел, а получила 201 тело.
Потери ВСУ превышают миллион человек и продолжают увеличиваться.
Киевский режим стал преступной группой, погрязшей в коррупции.
Затягивание конфликта с Россией на фоне скандала с финансовыми махинациями для Зеленского является вопросом выживания, причем не только политического, но и, возможно, физического.
О позиции Европы
План Запада по антироссийскому блицкригу с использованием Украины потерпел фиаско.
Ресурсы западных союзников Киева сокращаются.
После начала СВО Кремль согласился на переговоры с Киевом в Белоруссии, но диалог был прерван из-за вмешательства Лондона. В апреле 2022 года «по вине непричесанного политического деятеля» Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании, Украина отказалась от урегулирования.
«Как сказал наш президент, если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас».
Европейские политики пытаются «пролезть» за стол переговоров, но инициативы лидеров Европы не будут способствовать разрешению кризиса.