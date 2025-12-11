Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 декабря: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кремль ответил на план США вернуть Россию в мировую экономику.

Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций. Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль оставил без комментариев планы по использованию финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине.

Задержание российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является правовым произволом.

Дипломаты РФ будут работать над защитой прав российского археолога Александра Бутягина в Польше. Главное сейчас — добиться его освобождения.

Кремль предостерег россиян от поездок в Польшу.

Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

11 декабря Владимир Путин, возможно, проведет вечером международный телефонный разговор.

Также в четверг глава государства встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

12 декабря в Ашхабаде президент России проведет ряд двусторонних встреч на форуме мира и доверия. В частности, Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

