В Молдове проведена первая сделка на новой платформе OPEM

«Это не только техническая, но и стратегическая реформа: она способствует укреплению энергетической безопасности страны, стимулирует инвестиции в производство и инфраструктуру и открывает путь для более глубокой интеграции Республики Молдова в европейские энергетические рынки», — подчеркнули в Energocom.