В Молдове проведена первая сделка на новой платформе OPEM

Energocom произвело первую символическую закупку мегаватта энергии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Госпредприятие Energocom провело первую сделку на рынке «на сутки вперед» на новой платформе Оператора рынка электроэнергии OPEM.

В тестовом режиме компания приобрела символический объем в 1 МВт*ч, чтобы проверить работу системы и убедиться в ее готовности к полноценной торговле.

Как отмечает предприятие, рынок «на сутки вперед» представляет собой важный шаг в развитии конкурентоспособной, устойчивой и соответствующей европейским стандартам системы, работа которой позволяет формировать цену прозрачно, на основе спроса и предложения, предоставляя участникам расширенные возможности для оптимизации и эффективного управления энергетическим портфелем.

«Это не только техническая, но и стратегическая реформа: она способствует укреплению энергетической безопасности страны, стимулирует инвестиции в производство и инфраструктуру и открывает путь для более глубокой интеграции Республики Молдова в европейские энергетические рынки», — подчеркнули в Energocom.

Компания подтвердила свое обязательство поддерживать развитие функционального, конкурентоспособного и устойчивого рынка, призванного принести пользу потребителям и всему энергетическому сектору.