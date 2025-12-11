Лавров назвал предложения к НАТО от 2021 года шансом спасти безопасность

«Нельзя обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. И ровно это заложено в основу предложений декабря 2021 года, которые президент (РФ Владимир — ред.) Путин выдвинул и которые госпожа Валтонен (глава МИД Финляндии — ред.) отметает как неприемлемые, поскольку они перечеркнут десятилетия прогресса в области европейской безопасности. Я хочу, чтобы она услышала — эти предложения, это последний шанс спасти те достижения в области европейской безопасности, которые имеются», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.