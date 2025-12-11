Ричмонд
Мерц: европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «конструктивным» прошедший накануне телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что в ходе беседы ему было представлено предложение, касающееся территориальных уступок Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.

Источник: Reuters

«У нас действительно был очень подробный разговор с президентом Трампом вчера днем. [Президент Франции] Эмманюэль Макрон, [премьер Великобритании] Кир Стармер и я. Мы обсудили следующие шаги в процессе в ближайшие дни. Мы предложили провести выходные, завершая подготовку документов вместе с американским правительством», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что «есть предложение, о котором Трамп не знал, когда шел разговор, потому что оно еще не было отправлено американцам».

«Мы сделали это вчера днем. Главный вопрос заключается в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина», — подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что на него должна ответить украинская сторона. «Мы ясно дали это понять президенту Трампу», — отметил Мерц.

