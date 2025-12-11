Травников высказался о работе нового мэра Новосибирска

При этом Травников не стал сглаживать углы. Он честно сказал, что с движением в городе всё по-прежнему непросто, и система общественного транспорта пока не демонстрирует того прорыва, которого от неё ждут. Глава региона уточнил, что эти вопросы остаются для мэрии самыми болезненными и требуют более жёсткой и продуманной работы.