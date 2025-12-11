Ричмонд
Травников высказался о работе нового мэра Новосибирска

Губернатор Андрей Травников в эфире ОТС впервые подробно оценил, как меняется Новосибирск после прихода Максима Кудрявцева.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что мэр работает с весны прошлого года, и за это время команда мэрии заметно перестроила подход к городским делам. Особенно губернатор выделил зиму, где, по его словам, уборка наконец стала выглядеть собраннее, а людей на улицах прибавилось, что сразу чувствуется в районах.

При этом Травников не стал сглаживать углы. Он честно сказал, что с движением в городе всё по-прежнему непросто, и система общественного транспорта пока не демонстрирует того прорыва, которого от неё ждут. Глава региона уточнил, что эти вопросы остаются для мэрии самыми болезненными и требуют более жёсткой и продуманной работы.