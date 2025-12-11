Глава МИД Лавров заявил про наращивание сил НАТО на границе Беларуси и России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил про наращивание сил НАТО на границе Беларуси и России. Подробности пишет ТАСС.
Глава МИД обратил внимание, что европейцы вынашивают план наращивания своих сил, а также средств на границах Союзного государства России и Беларуси. Он заметил, что только в одной Польше было объявлено про намерение увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов в 30 раз.
Сергей Лавров добавил, что при этом страны — члены НАТО пытаются убедить мировое сообщество в том, что они не готовятся к войне, а к некому справедливому миру на украинской территории, претендуя на каку-то роль в регулировании.
Ранее глава Минобороны Беларуси заявил, что западные элиты приучают население к неизбежности войны.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что европейцы не выиграют войну и им стоит поумнеть.
Кроме того, Генштаб высказался об обстановке вокруг Беларуси: «Более сложная, чем в июне 1941-го».