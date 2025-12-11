Глава МИД Лавров заявил про наращивание сил НАТО на границе Беларуси и России

Глава МИД обратил внимание, что европейцы вынашивают план наращивания своих сил, а также средств на границах Союзного государства России и Беларуси. Он заметил, что только в одной Польше было объявлено про намерение увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов в 30 раз.