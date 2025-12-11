Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

Ранее Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко спустя два дня после того, как потребовал от российских компаний «Газпром» и «Газпром нефть» продать контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года. Глава государства указал, что у него состоялся с дипломатом открытый разговор о важнейших вопросах сотрудничества стран, основной упор в котором был сделан на энергетику.