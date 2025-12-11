Ричмонд
Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

В ходе встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Кошта президент Сербии Александр Вучич при включенном микрофоне сказал о том, что у него есть послание из Москвы. Об этом сообщает журнал Politico.

Источник: AP 2024

В частности, во время церемонии фотографирования сербский лидер сообщил о послании, однако фон дер Ляйен сменила тему разговора.

«Хорошо, давайте подождем, пока», — сказала еврочиновник и резко переключилась на главу Евросовета, обсуждая с ним, как лучше встать перед фотографами.

Ранее Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко спустя два дня после того, как потребовал от российских компаний «Газпром» и «Газпром нефть» продать контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года. Глава государства указал, что у него состоялся с дипломатом открытый разговор о важнейших вопросах сотрудничества стран, основной упор в котором был сделан на энергетику.

