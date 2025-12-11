Россия готова учитывать предложения по безопасности, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы, кстати сказать, всегда выступаем за то, что, начиная с 2010, еще раньше в 2008 году мы предлагали Североатлантическому альянсу сформировать договор, который будет юридически обязывающим и будет посвящен коллективным гарантиям безопасности», — заявил министр в ходе посольского «круглого стола», посвященного урегулированию на Украине.
