Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенате США призвали к захвату российских танкеров с нефтью

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал захват США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и призвал к аналогичным мерам в отношении танкеров «теневого флота» России. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

Источник: Reuters

«Я полностью поддерживаю решение президента Трампа о захвате нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. (…) Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот [России]», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. «Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — заявил американский лидер.

Комментируя инцидент, глава российского МИД Сергей Лавров призвал Вашингтон объяснить мировому сообществу, на основании каких фактов США предпринимают подобные действия.

В Москве неоднократно подчеркивали, что в международном праве не существует понятия «теневой флот», которое используется в западных странах в рамках санкционного давления на Россию. При этом российские власти выразили готовность реагировать на попытки пиратского задержания судов третьими странами под предлогом их связи с Москвой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше