Социалисты: социальная ситуация в Молдове критическая

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. В Молдове наблюдается резкое ухудшение социально-экономической ситуации, положение критическое, заявили на брифинге в четверг депутаты Партии социалистов (ПСРМ).
Народный избранник-социалист Владимир Односталко отметил существенный рост цен на коммунальные услуги и продукты питания: за последний год отопление подорожало на 35%, газ — на 27%, яйца — на 22%, фрукты — на 20%, электроэнергия — на 18%, не исключен и дальнейший рост.
В этой связи ПСРМ предлагает повысить размер минимальной заработной платы до 8 700 леев (на будущий год бюджетом предусматривается 6300 леев). Сумма составит половину средней зарплаты в стране, и такое повышение соответствует также и европейским директивам.
Кроме того, социалисты предлагают индексировать пенсии дважды в год не менее чем на 10% и предоставить пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до размера средней зарплаты (в третьем квартале нынешнего года — 15 487,8 лея), единовременную выплату в 5 000 леев.
Также среди предложенных ПСРМ инициатив — досрочный (на три года) выход на пенсию для матерей, родивших двух и более детей и создание фонда помощи для людей с особыми потребностями при Министерстве социальной защиты, обеспечивающего предоставление товаров и услуг по принципу «единого окна».
По официальной статистике, каждый третий пенсионер страны находится за чертой бедности, а за последние пять лет численность населения сократилась более чем на 54 тысячи человек. «Государство обязано быть рядом с семьёй и людьми, обеспечивая реальные инструменты поддержки, а не заявления по телевизору», — заключил депутат.