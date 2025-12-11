Социалисты: социальная ситуация в Молдове критическая

По официальной статистике, каждый третий пенсионер страны находится за чертой бедности, а за последние пять лет численность населения сократилась более чем на 54 тысячи человек. «Государство обязано быть рядом с семьёй и людьми, обеспечивая реальные инструменты поддержки, а не заявления по телевизору», — заключил депутат.