«Все сожжем». В Польше выступили с угрозами в адрес Калининграда

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за мнимой угрозы со стороны России, заявил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в беседе с порталом Fakt.
«За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. Сегодня нужно четко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», — сказал он.
Генерал считает, что Варшава и ее союзники должны формировать такие стратегические дилеммы, которые могли бы препятствовать якобы агрессивным намерениям России. При это он отметил, что Польша не хочет идти «на крайние меры».
«Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — добавил Громадзинский.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
В начале ноября замглавы МИД Александр Глушко в интервью газете «Известия» заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По словам дипломата, Россия в ответ намерена использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и собственных интересов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.