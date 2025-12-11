Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.