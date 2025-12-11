Орбан оценил новую стратегию нацбезопасности США

«В нем [документе] о Брюсселе говорится так же, как администрация Байдена и Брюссель раньше говорили о нас», — приводит слова Орбана «Интерфакс».
США осознали, что Европа переживает «кризис цивилизации», поскольку как демократические устои, так и принципы свободного рынка находятся в серьезной опасности, считает Орбан.
Он отметил, что Венгрия ведет борьбу с данным кризисом уже целых пятнадцать лет, добавив эмоционально: «Наконец-то мы не одни!».
Премьер-министр Венгрии также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты наконец-то увидели необходимость возрождения отношений Европы и России.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней в том числе говорится о необходимости укрепления самостоятельности Европы.