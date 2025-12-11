Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан оценил новую стратегию нацбезопасности США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал новую стратегию безопасности США. Он назвал ее одним из самых важных и интересных документов за последние годы, отметив, что в американской стратегии присутствует критика в адрес Европы.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В нем [документе] о Брюсселе говорится так же, как администрация Байдена и Брюссель раньше говорили о нас», — приводит слова Орбана «Интерфакс».

США осознали, что Европа переживает «кризис цивилизации», поскольку как демократические устои, так и принципы свободного рынка находятся в серьезной опасности, считает Орбан.

Он отметил, что Венгрия ведет борьбу с данным кризисом уже целых пятнадцать лет, добавив эмоционально: «Наконец-то мы не одни!».

Премьер-министр Венгрии также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты наконец-то увидели необходимость возрождения отношений Европы и России.

Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней в том числе говорится о необходимости укрепления самостоятельности Европы.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше