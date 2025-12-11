Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с ТАСС подчеркнул, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО. Официально подтверждено присутствие на Украине не только спецназа, но и военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, добавил он.