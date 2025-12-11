Политолог оценил возможности Трампа влиять на Европу

Эксперт отметил, что во второй срок президентства Трамп сосредоточил в своих руках больше ресурсов, чем в первый. Об этом свидетельствует отсутствие прямого протеста со стороны европейских лидеров. Они пока реализуют тактику саботажа инициатив хозяина Белого дома, но стараются не противоречить американскому президенту открыто.