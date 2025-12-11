Ричмонд
Политолог оценил возможности Трампа влиять на Европу

Американский лидер Дональд Трамп не владеет широким набором инструментов влияния на Европу, в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Шаповалов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, Трамп сам вынужден учитывать мнение влиятельных политических противников и принимать популярные решения, чтобы соответствовать ожиданиям американцев.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что у США есть механизмы давления, чтобы склонить европейских лидеров к поддержке американского варианта урегулирования украинского кризиса, так как Европа по факту «является американской колонией», поскольку с момента окончания Второй мировой войны на ее территории располагаются американские военные базы.

«Но у Трампа, как у президента, ресурсов существенно меньше, чем у государства. Он ограничен внутренней оппозицией, падающими рейтингами, неудовольствием собственных однопартийцев», — объяснил Шаповалов.

Эксперт отметил, что во второй срок президентства Трамп сосредоточил в своих руках больше ресурсов, чем в первый. Об этом свидетельствует отсутствие прямого протеста со стороны европейских лидеров. Они пока реализуют тактику саботажа инициатив хозяина Белого дома, но стараются не противоречить американскому президенту открыто.

Политолог добавил, что цели Трампа в настоящее время четко не обозначены. Не совсем понятно, чего он добивается: завершить конфликт, вернуть величие Америке или заставить европейцев повиноваться. По мнению эксперта, именно расплывчатость целей мешает президенту США сосредоточить в одном направлении волю и возможности.

Сейчас европейские политики пытаются навязать Белому дому свое видение плана по урегулированию кризиса на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонной беседы сообщил Дональду Трампу о новом предложении, разработанном политиками ФРГ, Великобритании и Франции, о территориальных уступках Киева. План передадут Вашингтону после того, как получат согласие украинских властей.

