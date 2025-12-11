Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание врачу из Екатеринбурга. Указ «О награждении государственными наградами РФ» был опубликован на официальном сайте правительства.
— Документ содержит информацию о присвоении почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях жителям страны, в том числе и уральцам, — сообщили в мэрии Екатеринбурга.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоен Леонид Основин — врач Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга.
Напомним, что в декабре 2025 года Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка Ольгу Анисимову.