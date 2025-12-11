Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин присвоил почетное звание врачу из Екатеринбурга

Врача из Екатеринбурга отметили государственной наградой.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание врачу из Екатеринбурга. Указ «О награждении государственными наградами РФ» был опубликован на официальном сайте правительства.

— Документ содержит информацию о присвоении почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях жителям страны, в том числе и уральцам, — сообщили в мэрии Екатеринбурга.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоен Леонид Основин — врач Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга.

Напомним, что в декабре 2025 года Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка Ольгу Анисимову.