Мерц: ЕС передал США предложение по территориальным уступкам Украины

«Дипломатия никогда не делается в мегафонном режиме, как неоднократно подчеркивала российская сторона, а потому все тексты мирных соглашений, которые мы видим сейчас в СМИ, скорее всего, не имеют ничего общего с тем, что в итоге будет подписано между сторонами конфликта. Подобные публикации имеют целью воздействовать на массы, и ничего более», — отметил политолог.