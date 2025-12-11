Ричмонд
Котюков о проблемах с отоплением в Красноярском крае: «Разбор всех проблем впереди»

КРАСНОЯРСК, 11 декабря, ФедералПресс. С приходом морозов коммунальные сети трещат по швам. За примером далеко ходит не надо, в Дудинке из-за морозов, лопаются трубы, оставляя людей без тепла и воды или в Курагинском районе, где не смогли обеспечить теплоснабжение своими силами. Во время прямой линии с жителями края губернатор Михаил Котюков обозначил, как планируется решать проблему.

«Мы все проходим проверку первыми морозами, но система ЖКХ достаточно сложно. К примеру, проблема Курагинского района вышла на краевой уровень, которую надо решать оперативно. В начале отопительного сезона не было угля и надо было решать вопрос, выделяя дополнительные средства. Могу сказать, что разбор всех проблем впереди», — отметил губернатор.

Михаил Котюков пояснил, что будут проведены проверки и нарушителей привлекут к ответственности.

«Я поручаю главам муниципальных образований отработать все решения и найти решения. Там где нужно оперативно вмешиваться — надо включаться», — резюмировал губернатор.

Михаил Котюков призвал глав муниципалитетов решать коллективно проблемы с системой ЖКХ.

Напомним, что более 15 миллиардов рублей будет выделено из бюджета Красноярского края в ближайшие три года на сдерживание роста коммунальных платежей для населения.