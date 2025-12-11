Котюков о проблемах с отоплением в Красноярском крае: «Разбор всех проблем впереди»

КРАСНОЯРСК, 11 декабря, ФедералПресс. С приходом морозов коммунальные сети трещат по швам. За примером далеко ходит не надо, в Дудинке из-за морозов, лопаются трубы, оставляя людей без тепла и воды или в Курагинском районе, где не смогли обеспечить теплоснабжение своими силами. Во время прямой линии с жителями края губернатор Михаил Котюков обозначил, как планируется решать проблему.