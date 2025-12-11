Андрей Травников объяснил причину отсутствия небоскребов в Новосибирске

Глава региона подчеркнул, что подобные масштабные проекты требуют колоссальных инвестиций, в то время как текущая экономическая обстановка не самая благоприятная. Поэтому запуск инициатив по возведению высотных зданий, включая обсуждаемый район у станции метро «Октябрьская», в настоящий момент нецелесообразен. По словам губернатора, необходим крайне осторожный подход, чтобы избежать рискованных предприятий, которые могут оказаться непосильными для экономики региона.