Андрей Травников объяснил причину отсутствия небоскребов в Новосибирске

По словам губернатора, подобные масштабные проекты требуют масштабных инвестиций.

Источник: Аргументы и факты

В прямом эфире телеканала «ОТС» губернатор Андрей Травников разъяснил, почему активные дискуссии о строительстве небоскребов в Новосибирске на данный момент являются скорее несбыточными мечтами, нежели реальными перспективами.

Глава региона подчеркнул, что подобные масштабные проекты требуют колоссальных инвестиций, в то время как текущая экономическая обстановка не самая благоприятная. Поэтому запуск инициатив по возведению высотных зданий, включая обсуждаемый район у станции метро «Октябрьская», в настоящий момент нецелесообразен. По словам губернатора, необходим крайне осторожный подход, чтобы избежать рискованных предприятий, которые могут оказаться непосильными для экономики региона.

Еще одним вопросом на обсуждении стали перемены в жизни Новосибирска после прихода на пост мэра Максима Кудрявцева.