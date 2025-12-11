Нацбанк Молдовы понизил базисную ставку: подробности

Оперативные данные, опубликованные НБМ за период сентябрь-октябрь 2025 года, определяют некоторые предпосылки для продолжения позитивной динамики экономической активности. Так, промышленное производство в сентябре 2025 года оставалось положительным, зафиксировав рост на 9,0%, в то время как внутренняя розничная и оптовая торговля увеличилась на 33,5% и 16,5% соответственно. При этом в сентябре 2025 года экспорт продолжил восходящую тенденцию, наблюдавшуюся в предыдущие периоды, увеличившись на 23,1%, а импорт вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.