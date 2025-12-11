Нацбанк Молдовы понизил базисную ставку: подробности

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) понизил базисную ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, с 6% до 5% годовых.
Решение было принято Исполнительным комитетом НБМ на заседании 11 декабря.
Прочие процентные ставки установлены следующим образом:
- для однодневных кредитов — на уровне 7% годовых;
- для операций репо — на уровне 5,25% годовых;
- для однодневных депозитов — на уровне 3% годовых.
Как отмечает Нацбанк, решение продолжает меры по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы восстановить и поддерживать инфляцию в среднесрочной перспективе в диапазоне ±1,5 процентных пункта от целевого уровня в 5%.
«Решение НБМ направлено на стимулирование совокупного спроса, который в настоящее время носит дезинфляционный характер, в том числе за счет поощрения потребления и инвестиций, балансировки национальной экономики и текущего счета, а также закрепления инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении Нацбанка.
Также по данным НБМ, годовая инфляция в ноябре составила 6,99%, оставаясь на уровне предыдущего месяца. В структуре годовой уровень инфляции в ноябре определялся главным образом динамикой регулируемых цен и цен на продукты питания.
Оперативные данные, опубликованные НБМ за период сентябрь-октябрь 2025 года, определяют некоторые предпосылки для продолжения позитивной динамики экономической активности. Так, промышленное производство в сентябре 2025 года оставалось положительным, зафиксировав рост на 9,0%, в то время как внутренняя розничная и оптовая торговля увеличилась на 33,5% и 16,5% соответственно. При этом в сентябре 2025 года экспорт продолжил восходящую тенденцию, наблюдавшуюся в предыдущие периоды, увеличившись на 23,1%, а импорт вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
С точки зрения источников финансирования потребления, переводы средств в пользу физических лиц в октябре увеличились на 9,4% в годовом исчислении, а фонд заработной платы в третьем квартале показал рост на 11,2% в номинальном выражении.
Следующее заседание Исполнительного комитета НБМ по продвижению денежно-кредитной политики состоится 5 февраля 2026 года.