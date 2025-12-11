Котюков: на пост мэра Красноярска претендуют три кандидата

Прием заявок на пост главы Красноярска завершен, документы в конкурсную комиссию подали три кандидата. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор края Михаил Котюков, отвечая на вопрос жителя города.
По словам главы региона, сейчас идет процедура изучения и проверки представленных документов.
«Сейчас видим, что не по всем кандидатам пакет документов полный. Нет справок об имуществе, о доходах, а это важная составляющая работы муниципального руководителя», — пояснил Михаил Котюков.
Он уточнил, что в ближайшие дни администрация губернатора завершит проверку документов, получив ответы от всех необходимых государственных органов. После этого кандидатуры тех, кто пройдет документальную проверку, будут внесены на рассмотрение Горсовета.
«У нас предельный срок — это середина следующей недели. Я уверен, что мы с этой задачей четко справимся, и Горсовет получит уже кандидатов для детального рассмотрения», — добавил губернатор.
Михаил Котюков также выразил уверенность, что до конца текущего года в Красноярске будет утвержден новый руководитель города.