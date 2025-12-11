Такой цензуры в Молдове не было никогда: Под предлогом борьбы с фейками ПАС планирует контролировать весь интернет в стране, чтобы получить инструмент защиты только от одного — от критики

PAS готовит беспрецедентную цензуру: под предлогом «борьбы с фейками» хотят контролировать весь интернет.
Правительство разрабатывает новый закон для онлайн-прессы, который передаст контроль над интернет-контентом Совету по аудиовизуалу — структуре, давно обвиняемой в политической зависимости.
Формально — защита от дезинформации. Фактически — возможность блокировать сайты, штрафовать журналистов и ограничивать любые неудобные мнения.
Ранее власть уже пыталась блокировать сайты без решения суда, закрывать Telegram-каналы, рассматривают запрет TikTok и других платформ.
Теперь все эти идеи объединяются в полномасштабный механизм контроля. Такой цензуры в Молдове не было никогда. Под лозунгами «безопасности» власть получает инструмент защиты только от одного — от критики.
