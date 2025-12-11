Axios: Трамп хочет поставить во главе стабилизационных сил в Газе американского генерала

Во время визита в Израиль посол США при ООН Майк Уолтц заверил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что лично знает кандидата в командующие и считает его «очень серьезным человеком». По словам Уолтца, назначение американского генерала станет гарантией защиты интересов Израиля на будущих переговорах.