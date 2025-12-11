Axios: Трамп хочет поставить во главе стабилизационных сил в Газе американского генерала

Во время визита в Израиль посол США при ООН Майк Уолтц заверил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что лично знает кандидата в командующие и считает его «очень серьезным человеком». По словам Уолтца, назначение американского генерала станет гарантией защиты интересов Израиля на будущих переговорах.
«Ведомости» со ссылкой на Axios сообщают, что формирование международного контингента стабилизационных сил в Газе завершается, однако США не планируют прямого участия своих военных в обеспечении безопасности анклава.
9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции Израиль и «Хамас» согласовали первый этап мирной инициативы Трампа. Уже 10 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Согласно договоренностям, израильские военные отошли к «желтой линии», продолжая контролировать свыше 50% территории анклава.