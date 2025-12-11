Ученый из Самары Борис Лихтциндер стал заслуженным изобретателем РФ

Борис Лихтциндер, старший научный сотрудник ПГУТИ, получил почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Его наградили за многолетнюю и плодотворную деятельность, указ подписал президент России Владимир Путин.
«Борис Яковлевич — доктор технических наук, профессор, работает в сфере высшего образования и науки более 48 лет», — прокомментировала пресс-служба вуза.
Самарский ученый — один из ведущих специалистов в вычислительной и измерительной технике. Он создал новое направление в теории измерений, на основе которого разработали многомерные измерительные устройства. Борис Лихтциндер является заслуженным работником высшей школы РФ.