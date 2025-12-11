Лавров: Россия не собирается нападать на ЕС и готова это зафиксировать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова это зафиксировать юридически. Ранее то же самое говорил и президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва сама ранее предлагала диалог по вопросам общеевропейской безопасности и согласна на него сейчас, если зарубежные партнеры готовы «сесть и серьезно обсуждать» проблемы. Несмотря на это, в Европе в последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия «нападет» на НАТО в ближайшие годы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».