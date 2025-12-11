Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что США неверно классифицируют Европейский союз как институт

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти США неверно классифицируют Европейский союз как институт. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Источник: Reuters

По словам Мерца, он пытался объяснить президенту США Дональду Трампу историю создания ЕС во время поездки в Вашингтон в июне.

«Европейский союз как институт явно неправильно классифицируется в Вашингтоне… Американскому правительству, очевидно, по-прежнему очень трудно понять этот Европейский союз как союз государств», — отметил канцлер.

Мерц добавил, что понимает сложность диалога между США и европейскими структурами.

«Если американскому правительству трудно говорить с этим институтом… то ему следует, по крайней мере, говорить с отдельными государствами-членами, включая Германию», — заявил он.

Канцлер подчеркнул, что ФРГ сохраняет «традиционно хорошие отношения» с США и готов обсуждать с американской стороной вопросы, требующие совместного решения.

Ранее президент Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в достаточно резких выражениях.

Кроме того, сообщалось, что Германия не будет принимать дополнительных беженцев в рамках механизма солидарности ЕС.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше