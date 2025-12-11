Мерц заявил, что США неверно классифицируют Европейский союз как институт

По словам Мерца, он пытался объяснить президенту США Дональду Трампу историю создания ЕС во время поездки в Вашингтон в июне.
«Европейский союз как институт явно неправильно классифицируется в Вашингтоне… Американскому правительству, очевидно, по-прежнему очень трудно понять этот Европейский союз как союз государств», — отметил канцлер.
Мерц добавил, что понимает сложность диалога между США и европейскими структурами.
«Если американскому правительству трудно говорить с этим институтом… то ему следует, по крайней мере, говорить с отдельными государствами-членами, включая Германию», — заявил он.
Канцлер подчеркнул, что ФРГ сохраняет «традиционно хорошие отношения» с США и готов обсуждать с американской стороной вопросы, требующие совместного решения.
Ранее президент Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в достаточно резких выражениях.
Кроме того, сообщалось, что Германия не будет принимать дополнительных беженцев в рамках механизма солидарности ЕС.