Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО

МИД РФ назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья FT о том, что США могут начать отдаление от НАТО и встать на путь сближения с Россией, является «придуманной историей», отметив, что для США альянс — механизм получения колоссальных сумм.

«Мы неоднократно давали оценку многочисленным утечкам в западных средствах массовой информации, которые посвящены различным аспектам украинского кризиса. Я думаю, что это очередная такая же придуманная история или спекуляция… Мне кажется, в Соединенных Штатах Америки будут не отходить от НАТО, а будут, наоборот, подходить к странам-членам НАТО с очередными, какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что сегодня НАТО является механизмом получения колоссальных сумм для США, которые определяются в процентах от ВВП соответствующих стран.

«Кто же, так сказать, от такой дойной коровы-то откажется?» — сказала Захарова.

На прошлой неделе Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Также США призвали европейские страны взять на себя ответственность за оборону.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше