МИД назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО

«Мы неоднократно давали оценку многочисленным утечкам в западных средствах массовой информации, которые посвящены различным аспектам украинского кризиса. Я думаю, что это очередная такая же придуманная история или спекуляция… Мне кажется, в Соединенных Штатах Америки будут не отходить от НАТО, а будут, наоборот, подходить к странам-членам НАТО с очередными, какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств», — сказала Захарова на брифинге.