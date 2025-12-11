МИД назвал придуманной историей статью FT о выходе США из НАТО

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья FT о том, что США могут начать отдаление от НАТО и встать на путь сближения с Россией, является «придуманной историей», отметив, что для США альянс — механизм получения колоссальных сумм.
«Мы неоднократно давали оценку многочисленным утечкам в западных средствах массовой информации, которые посвящены различным аспектам украинского кризиса. Я думаю, что это очередная такая же придуманная история или спекуляция… Мне кажется, в Соединенных Штатах Америки будут не отходить от НАТО, а будут, наоборот, подходить к странам-членам НАТО с очередными, какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств», — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что сегодня НАТО является механизмом получения колоссальных сумм для США, которые определяются в процентах от ВВП соответствующих стран.
«Кто же, так сказать, от такой дойной коровы-то откажется?» — сказала Захарова.
На прошлой неделе Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Также США призвали европейские страны взять на себя ответственность за оборону.