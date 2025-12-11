Ричмонд
Axios: «евротройка», США и Украина 13 декабря обсудят мирный план

Источник портала в Белом доме отметил, что Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и ФРГ пытаются организовать совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Alexander Kagan/CC0

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/ Высокопоставленные американские чиновники встретятся 13 декабря в Париже с представителями Великобритании, Франции, ФРГ и Украины для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Страны «евротройки» и Украина будут представлены советниками по национальной безопасности, в то время как перспектива участия во встрече совмещающего аналогичную должность с постом госсекретаря США Марко Рубио пока остается неясной.

Источник портала в Белом доме отметил, что Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и ФРГ пытаются организовать совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако время для таких контактов пока не назначено.

Украинский чиновник заявил Axios, что в переданном в среду американской стороне ответе Киева на мирный план США содержатся идеи о том, как урегулировать наиболее сложные вопросы — проблему территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

