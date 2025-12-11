Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа

Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем.
В ходе разговора Путин и Мадуров «обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».
Путин со своей стороны выразил поддержку курса правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».
Материал дополняется.
