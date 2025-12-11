Ричмонд
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой, сообщает пресс-служба Кремля.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем.

В ходе разговора Путин и Мадуров «обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

Путин со своей стороны выразил поддержку курса правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Материал дополняется.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
