Евросоюз начал письменную процедуру «долгосрочного замораживания» российских активов

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает на то, что, если страны ЕС откажутся от продления блокирования активов России раз в полгода и заморозят их сразу на несколько лет, это позволит убедить Бельгию согласиться с экспроприацией под предлогом «репарационного кредита».

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послы стран Евросоюза приступили к письменной процедуре «долгосрочного замораживания» активов РФ, блокировка которых обновляется раз в полгода. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС, информирует ТАСС.

«Датское председательство информирует, что Комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании активов РФ на основании статьи 122 (Договора о Европейском союзе, которая предусматривает принятие решений в экстренных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства. — Прим. БЕЛТА)», — говорится в документе.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает на то, что, если страны ЕС откажутся от продления блокирования активов России раз в полгода и заморозят их сразу на несколько лет, это позволит убедить Бельгию согласиться с экспроприацией под предлогом «репарационного кредита».-0-

