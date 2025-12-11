Евросоюз начал письменную процедуру «долгосрочного замораживания» российских активов

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает на то, что, если страны ЕС откажутся от продления блокирования активов России раз в полгода и заморозят их сразу на несколько лет, это позволит убедить Бельгию согласиться с экспроприацией под предлогом «репарационного кредита».