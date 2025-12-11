Польшу вновь не позвали на саммит по Украине. О чем это говорит?

Польшу вновь не позвали на переговоры по Украине. На это раз в Лондон, где в этот понедельник состоялась встреча на четверых — британского премьера Кира Стармера, немецкого канцлера Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и собственно Владимира Зеленского. В Варшаве, которая еще недавно считалась ключевым союзников Киева, недопуск на лондонский саммит восприняли болезненно. СМИ писали о катастрофе внешнеполитического курса, эксперты предрекали Польше маргинализацию в Европе, а политики противоборствующих лагерей сыпали взаимными обвинениями.
А ведь если взглянуть на ситуацию со стороны, то повода для драмы не видно. Скорее наоборот. В свете геополитических процессов в мире и в нашем регионе перед Польшей открываются совершенно новые возможности. И здесь будет весьма интересно понаблюдать, что выберет польское руководство — ломиться в закрытые двери или открыть для себя новый путь.
«Очередной европейский саммит по войне в Украине без представителей польского правительства. Наше положение на международной арене катастрофическое. Дональда Туска постоянно оттесняют на второй план и унижают, хотя он сам заявлял, что никто в ЕС не сможет его победить», — набросился с обвинениями на польского премьера представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак.
У Варшавы недопуск? Почему поляков не позвали на саммит в Вашингтон.
Но в чем же причина такого отношения к Польше? Польские власти все последние годы стояли на передовой западной русофобии, не жалели сил на военную поддержку Киева, оказывали помощь украинским беженцам, вредили собственным экономическим интересам, поддерживая еэсовские санкции против РФ и Беларуси, ставили под удар национальную безопасность, эскалируя ситуацию на границе… И что же теперь? О былых заслугах забыли? Или на Даунинг-стрит не нашли лишнего стула?
В экспертной среде Польши по этому поводу есть разные версии. Так, Яцек Бартощяк, основатель аналитического центра Strategy&Future, считает, что причина недопуска Польши к переговорам по Украине заключается в нереалистичных требованиях и морализаторском тоне польской дипломатии, что не приводит к реальным результатам.
«Мы не вернули себе никакой независимости, нас лишь включили в западную систему, и польская элита приняла западную ориентацию, не понимая, что она влечет за собой, — заявил аналитик в эфире Polsat News. — Тот факт, что нас нет за столом переговоров, что украинцы не воспринимают нас всерьез, во многом вина польской политической элиты».
Но есть и другие мнения. Политолог Роман Кузняр в интервью Onet связал отсутствие Польши на лондонском саммите с нежеланием Варшавы отправлять в Украину польских солдат. «Мы в некоторой степени сами себя вытеснили из этих переговоров, потому что не хотим отправлять в Украину даже один символический взвод войск в составе миротворческих сил. Другие страны Европы хотят пойти на эту жертву», — заявил политолог.
Однако, по мнению Кузняра, это не единственная причина недопуска на саммит. «Главная причина в том, что и президент, и партия “Право и справедливость” осложняют наши отношения в Европе. Саботаж Кароля Навроцкого заставляет наших внешних партнеров затаить дыхание и предпочесть не включать Польшу в важные переговоры. Своим деструктивным поведением президент пытается парализовать нашу дипломатию», — утверждает эксперт.
От Кузняра досталось не только Навроцкому, но и президенту США Дональду Трампу. «Америка пока не угрожает нам оружием так, как угрожает Латинской Америке, — но это может быть лишь вопросом времени… Американская стратегия наглядно демонстрирует, насколько европейская демократия мешает Соединенным Штатам. Потому что в Америке больше нет демократии, это плутократия, управляемая исключительно деньгами. При Трампе Вашингтон хочет разрушить европейское единство, оставив страны на произвол судьбы…» — негодовал польский эксперт.
Схожее мнение высказал и Марчин Заборовский, эксперт по международным отношениям и бывший глава Польского института международных отношений. В интервью радиостанции Polskie Radio 24 он отметил, что польское общество не хочет участвовать в военной поддержке Украины путем размещения там «стабилизационных сил». По его мнению, это ослабляет позиции Польши.
«Если бы Польша предложила свой конкретный военный вклад и наша внешняя политика не ослаблялась бы президентом, которому не нравится Украина, я думаю, мы оказались бы в Лондоне, и не только в Лондоне. Мы были бы одним из главных игроков в политике безопасности и в целом в европейской политике», — заявил Заборовский.
Подобных мнений за последние дни было высказано немало. Признаться, наблюдать за парадом самоуничижения в исполнении поляков было непривычно. Тем более оснований драматизировать по большому счету и нет.
Конечно, для Польши, которая годами стремилась к лидерству в Европе, вдруг обнаружить себя вытесненной на обочину довольно обидно. Еще недавно в Варшаве заявляли о возрождении Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) как директората Европы. А сегодня мы видим несколько иной директорат — с Великобританией вместо Польши. Этот треугольник полагает, что вправе определять будущее нашего восточноевропейского региона. Что касается Польши, то, судя по всему, в ней по-прежнему видят окраинное государство, эдакие восточные кресы. Для Германии это не более чем буфер. Для Великобритании — военный форпост.
Но может ли Польша переиграть ситуацию? Как видим, отдельные эксперты считают, что согласие отправить «стабилизационные силы» в Украину могло бы вернуть Варшаву в игру. Возможно и так. Но в каком качестве — игрока или жертвенной карты?
В прошлые годы, когда у власти находилась ПиС, Варшава поддерживала тесные связи со странами Вышеградской группы (в состав входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), а также со странами Балтии. Тем самым в ЕС формировался блок государств, который в перспективе мог набрать политический вес и даже сместить центр тяжести с Запада на Восток. Однако позиции стран, входящих в данный блок, во многих важных аспектах, в том числе в отношении украинского конфликта, существенно разнились. А Польша хоть и претендовала на лидерство, но так и не смогла выработать некую позитивную повестку, чтобы объединить страны вокруг себя. Вместо того, чтобы предлагать некие проекты в экономике, энергетике, логистике, что представляло бы реальный интерес, Варшава пыталась выехать на теме войны и русофобии.
На смену ПиС пришла коалиция Туска, которая больше тяготела к признанным лидерам — Берлину и Парижу. Тогда же в польских СМИ и заговорили о новом «директорате Европы». К чему это привело, мы наблюдаем сейчас.
И все же ситуация поправима. На самом деле отсутствие Польши на лондонском саммите — это прекрасная возможность дистанцироваться от провала главных европейских «директоров». Возможность извлечь уроки и переосмыслить свой внешнеполитический курс. Возможность сгладить острые углы в отношениях с США, которые, как заявляется в американской стратегии безопасности, намерены восстановить стратегическую стабильность в европейском регионе.
А ведь стабильность — это мир, безопасность, экономическое развитие. Возможно, это как раз та позитивная повестка, которая нужна Польше, чтобы нарастить свой политический вес.
Что касается Беларуси, то наша страна будет только рада соседу, который в состоянии проводить разумную, прагматичную, мирную политику. То, что Варшава способна принимать здравомыслящие решения, мы уже видели. Однако дело не в способностях, а в стратегическом выборе, с которым польскому руководству нужно определиться.
Вита ХАНАТАЕВА,
Фото из архива РИА Новости.
БЕЛТА. -0-