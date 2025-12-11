В прошлые годы, когда у власти находилась ПиС, Варшава поддерживала тесные связи со странами Вышеградской группы (в состав входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), а также со странами Балтии. Тем самым в ЕС формировался блок государств, который в перспективе мог набрать политический вес и даже сместить центр тяжести с Запада на Восток. Однако позиции стран, входящих в данный блок, во многих важных аспектах, в том числе в отношении украинского конфликта, существенно разнились. А Польша хоть и претендовала на лидерство, но так и не смогла выработать некую позитивную повестку, чтобы объединить страны вокруг себя. Вместо того, чтобы предлагать некие проекты в экономике, энергетике, логистике, что представляло бы реальный интерес, Варшава пыталась выехать на теме войны и русофобии.