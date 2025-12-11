Ричмонд
Генерал Попов допустил, что атаковавшие Москву БПЛА запустили спящие ячейки в РФ

Большая часть дронов из самой масштабной атаки на Россию, в том числе на Московский регион, запускалась с территории самой страны, а налёт осуществлялся силами «спящих ячеек». Об этом сайту MK.Ru сообщил военный эксперт, заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Только 15%, от силы 20% беспилотников, которые ночью прилетели на территорию России, в том числе и Московский регион, запускались с территории Украины», — сказал он.

По его словам, дроны, запущенные с территории Украины, долетели максимум до Брянской и Смоленской областей, а остальные были запущены «спящими ячейками» в РФ.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны России сбили ещё два беспилотных летательных аппарата на подлёте к Москве. Дроны пытались атаковать город, однако оперативные действия защитных сил позволили предотвратить последствия для гражданских объектов. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, которые проводили мероприятия по обеспечению безопасности и ликвидации последствий.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

