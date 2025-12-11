Ричмонд
«Расставить все точки над “i”. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, куда Лукашенко “пропадает” из информационного поля

Эйсмонт раскрыла, куда Лукашенко «пропадает» из информационного поля.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыла, куда, как считают некоторые, президент Беларуси Александр Лукашенко «пропадает» из информационного поля. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Время Первого».

— Хочу предложить, в целом, по этому направлению расставить просто все точки над «i». Ничего чрезвычайного, ничего необычного и ничего непривычного. Формат докладов президенту — это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время, — отметила пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт уточнила, что какие-то доклады главе государства освещаются в СМИ, а какие-то — даются тематически. Но так, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем именно докладывают президенту и что он поручает:

— Вот это самое главное. Это цель такой работы. И, естественно, есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации. Более того, я сразу скажу, что таких докладов у нас гораздо больше, чем тем, которые мы медийно освещаем. Это та работа, которую президент проводит постоянно.

Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила участие в переговорах в Омане сыновей президента Беларуси.

Кстати, президент Алжира подарил Лукашенко плащ, который считают символом благородства.

Тем временем МИД заявил, что Беларусь готова к диалогу с Европой для решения проблем.

