«Расставить все точки над “i”. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, куда Лукашенко “пропадает” из информационного поля

— Вот это самое главное. Это цель такой работы. И, естественно, есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации. Более того, я сразу скажу, что таких докладов у нас гораздо больше, чем тем, которые мы медийно освещаем. Это та работа, которую президент проводит постоянно.